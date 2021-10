Exintegrante de La Academia revela que, como Yalitza Aparicio, ha sido presa de racismo por su color de piel Toñita, exconcursante de La Academia, se compara con Yalitza Aparicio y relata las fuertes experiencias que ha vivido por ser morena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la llegada de Yalitza Aparicio al medio artístico le valió un reconocimiento internacional tras ser nominada como mejor actriz por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pese a su trabajo profesional, la también profesora ha sido presa de racismo por sus orígenes y color de piel; incluso, inició una campaña contra la discriminación. Ahora, Toñita revela que ha sufrido lo mismo y compara su experiencia con la de protagonista de la película Roma. "Creo que las morenas tenemos esa bronca. Hasta la fecha, a quién has visto de protagonista, no hay. Bueno, sí, Yalitza [Aparicio], quien vino a revolucionar todo", aseguró Toñita al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Yalitza que tuvo una oportunidad grandísima; no dijo no a esa oportunidad y está perfeccionando su carrera. Y aún así no son para decir [nada positivo o aplaudir;] al contrario es: 'Ay, esa india fea'; 'Ay esa prieta'. No sé en qué país vivimos". La exintegrante de La Academia aseguró que ella también se convirtió en un parteaguas cuando participó en ese reality musical. "En mis tiempos la única morena que era de este proyecto era yo, y aún así creo que marcó una pauta en mi momento, hace como 20 años, por ser morena", enfatizó. La cantante mexicana dijo que también ha sido presa de críticas al ser señalada por supuestamente rechazar sus ascendencia. "Yalitza es de Oaxaca, soy de Veracruz; somos personas de sol. Caminaba media hora a la escuela y regresaba media hora bajo el sol, no usaba paraguas porque para mí era más pesado cargarlo que andarse cubriendo la carita. A lo que voy, Yalitza ya no va a estar asoleándose como antes y el color le va a cambiar, eso no quiere decir que se quiera blanquear, simplemente es porque ya no se expone al sol", aclaró. Toñita y Yalitza Aparicio Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo digo porque últimamente, ah como friegan, me dicen: 'Es que te blanqueaste', 'Estás como Yalitza, eres india y ya te olvidaste y ya te operaste todo'", agregó Toñita, quien deja atrás las críticas y continúa desarrollando su carrera musical. "Para empezar, número uno, no soy india, soy huasteca veracruzana y nunca he negado mis raíces, ni de dónde soy, ni quién soy. Eso siempre lo traigo marcado como un nopalito, eso jamás. Dos, ya quisiera ser Yalitza, tener todo lo que tiene".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exintegrante de La Academia revela que, como Yalitza Aparicio, ha sido presa de racismo por su color de piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.