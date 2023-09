Toni Costa y su novia gritan al mundo: "Todos saben un carajo" Toni Costa publica un video junto a su novia Evelyn Beltrán y aprovecha para mandar un largo mensaje a sus detractores Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras verse envueltos en diversos rumores que apuntaban a que su relación había terminado y que el bailarín mantenía supuestas relaciones con hombres, Toni Costa y Evelyn Beltrán aparecieron felices y enamorados en sus redes. En un video publicado en el Instagram de ambos, se les puede ver sobre un ski acuático, Beltrán abrazando por detrás a su amado y de fondo de escucha la canción de Rauw Alejandro "Hayami Hana". El video que fue hecho en colaboración por los tórtolos, va acompañado de un romántico mensaje de Beltrán a Toni: "Te amo", escribió. "Todos saben un carajo". Ni lento ni perezoso, el español agregó. "Qué bien la pasamos tú y yo, Love you", y siguió. "Como dice Rauw: Todos saben un carajo. Lo que nadie sabe es que no hay nada que afecte, destruya, moleste ni nada. Porque todo lo que se hace con maldad y mentira no llega a ninguna parte, lo negativo muere solo, lo positivo crece y se multiplica". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Mezcalent; Instagram Evelyn Beltrán Los fuertes mensajes del ex de Adamari López, surgen a raíz de la noticia que se dio a conocer en el canal de YouTube de Chisme no like, en donde se señaló que aparentemente su relación amorosa con Beltrán se tambaleaba. "[Entre ella y yo] está todo normal", desmintió el español. "No todo lo que ponemos [en redes sociales] tiene que ver con nuestra relación", y agregó tajante. "Tenemos más vida y más cosas que pasan". De hecho, esta no ha sido la única respuesta que el instructor de zumba ha dado públicamete tras dichos rumores. También respondió las preguntas de sus fans respecto a orientación sexual. "Nunca he estado dentro", escribió Costa a uno de sus dos millones de seguidores que lo cuestionó: "¿Cuándo vas a salir del clóset?". "Lo siento por ti si es porque me estás esperando ahí". Mensaje Toni Costa Mensaje Toni Costa | Credit: Instagram Toni Costa

