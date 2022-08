La historia de amor de Toni Costa y Evelyn Beltrán ¡Los momentos más importantes de su relación! Toni Costa y Evelyn Beltrán pronto se reunirán cuando el bailarín español salga del reality show La casa de los famosos. ¡Ya llevan casi un año juntos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa y Evelyn Beltrán ya llevan casi un año juntos. La pareja celebrará su primer aniversario en octubre del 2021. Ni las críticas en las redes sociales ni estar sin verse durante meses mientras Toni estuvo grabando La casa de los famosos ha logrado apagar el fuego entre ambos. "Hemos vivido cosas muy intensas, hemos hecho viajes, hemos compartido mucho y todo nos ha ayudado a darnos cuenta de que podemos llevar una relación bien bonita", dijo Costa a La Opinión sobre su relación con la influencer mexicana de 27 años. "Han sido sentimientos que han ido aflorando de una manera super natural, nada forzado, siempre intentando mantener la privacidad". Vivir en estados diferentes no ha sido obstáculo para esta relación. Aunque la exreina de belleza vive con su hijo Timothy, de 4 años, en Austin, Texas, y Costa vive en Miami, cerca de su hija Alaïa, de 7, viajan a menudo para pasar tiempo juntos. ¡Todo lo que sabemos de la relación de Toni Costa y Evelyn Beltrán! Evelyn Beltrán y Toni Costa Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Octubre del 2021: El flechazo En octubre del 2021 comenzaron su relación. ¡Todo comenzó bailando! El flechazo se dio en una clase de zumba que Toni Costa estaba impartiendo en Austin, Texas, donde vive Beltrán. "No, ni conocía a Evelyn cuando yo acabé mi antigua relación que fue a finales de abril del 2021", dijo en entrevista con La Opinión Toni Costa, quien asegura que no le fue infiel a la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López con Beltrán. Por su parte, la modelo dijo que no fue infiel a su ex Timbo Domínguez, el padre de su hijo. Evelyn Beltrán y Toni Costa Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial Diciembre 31, 2021: Reciben el Año Nuevo juntos en Nueva York Los tortolitos viajaron a la Gran Manzana para darle la bienvenida al 2022. "Viaje inolvidable, nada planeado, pero lo mejor es siempre lo improvisado", confesó Toni en Instagram. Febrero 14, 2022: Celebran el Día de San Valentín en Miami Ambos compartieron imágenes en el Día de San Valentín desde las alturas de la rueda de la fortuna en Skyviews, con vista a la bahía y el downtown de Miami. Febrero 26, 2022: Toni Costa celebra el cumpleaños 27 de Evelyn El bailarín celebró el cumpleaños 27 de su novia organizándole una fiesta en el hotel Hard Rock de Miami, Florida. La celebración fue en la piscina y ambos se veían muy enamorados, rodeados de amigos. Marzo 26, 2022: Su debut oficial en las redes sociales Si bien llevaban meses compartiendo publicaciones en Instagram desde los mismos lugares y sus seguidores ya estaban tras la pista del romance, el primer video que Evelyn Beltrán compartió junto a Toni Costa fue en marzo del 2022, cuando ambos brindaron con champán mientras navegaban por Miami. Marzo 30, 2022: Viajan juntos a Puerto Rico A finales de marzo, Toni y Evelyn viajaron juntos a Puerto Rico, un viaje significativo ya que es la tierra de la ex de Costa, Adamari López, y él exploró la Isla del Encanto con su nueva pareja. Abril 21, 2022: Publican su primera sesión de fotos juntos en Instagram La pareja posó para una sesión de fotos juntos, que ambos compartieron en Instagram. "Eres mi Príncipe Azul", le expresó ella a Costa en sus redes sociales. Mayo 3, 2022: Toni Costa entra a La casa de los famosos "Prepárense para verme 24/7, para conocerme de verdad, para que conozcan de mi historia y de donde vengo, para que sepan que siento", escribió el bailarín en Instagram anunciando su entrada al reality show de Telemundo. "Gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas", le dijo a Evelyn en Instagram. Evelyn conoce a Alaïa, la hija de Toni En el reality show, en mayo, Toni reveló que su hija ya conocía a su novia. "Alaïa sabe que papi tiene una amiga muy especial, que se quieren mucho, que viajan", dijo. Según él, su novia le regaló un conejito de peluche y Toni se lo dio a su hija, explicándole que el regalo venía de Evelyn y las conectó a ambas por videollamada para que se saludaran. Agosto del 2022: El gran reencuentro En agosto del 2022, tras varios meses sin verse, la pareja se reunirá cuando Toni salga de La casa de los famosos. ¡Saltarán chispas! ¡Seguiremos pendientes de este apasionado romance!

