Toni Costa y Evelyn Beltrán hablan de su relación tras reencuentro del bailarín con Adamari López Tras el reencuentro de Adamari López y Toni Costa en la primera comunión de su hija Alaïa, el bailarín español y su novia Evelyn Beltrán hablan de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán hablaron de su relación después del encuentro del bailarín español con su ex Adamari López en la primera comunión de su hija Alaïa. Beltrán, quien vive en Texas con su hijo, no asistió a esta celebración con su novio, lo cual generó dudas sobre su noviazgo. La periodista Mandy Fridmann fue cuestionada por sus seguidores en Instagram sobre la pareja. Ella los etiquetó con esta pregunta dentro de sus Instagram Stories: "¿Todo bien Toni y Evelyn?". Costa respondió: "Todo bien. Mañana nos vemos", reveló. Evelyn luego añadió: "Sí, Toni llega mañana para Austin (Texas) y estaremos juntos". Evelyn Beltran y Toni Costa Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial Fridmann añadió que Beltrán sí tiene una relación con su hijastra Alaïa, de 8 años. "Sí se relacionan. Se hablan por teléfono y por FaceTime", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Adamari López habló con People en Español en exclusiva sobre su relación hoy con su ex. "Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaïa y en la mía, porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante", afirmó la actriz y presentadora puertorriqueña. Costa y López disfrutaron la primera comunión de Alaïa y la fiesta después junto a familiares y amigos, mostrándose juntos en un reel en sus redes sociales y en un baile con su hija. Al parecer esta no ha afectado la unión de Costa y su novia Evelyn Beltrán.

