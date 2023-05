Toni Costa estrena obra de teatro en Puerto Rico y su novia lo acompaña Toni Costa estelariza la obra de teatro Tres pasitos en Puerto Rico, y claro que su novia Evelyn Beltrán no pudo faltar, ¡los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Credit: Mezcalent.com Toni Costa no solo es buen bailarín, el español también tiene dotes de actor y lo demostrará durante tres días en Puerto Rico al protagonizar la obra Tres pasitos en el teatro Tapia. Evelyn Beltrán en PR Evelyn Beltrán en PR | Credit: IG Evelyn Beltrán Por supuesto que para la ocasión, el artista no solo estará acompañado por su madre Doña Carmen, también por su novia Evelyn Beltrán, quien orgullosa no ha parado de compartir lo feliz que se la está pasando sus "vacaciones" en la Isla del Encanto. Evelyn Beltrán en PR Evelyn Beltrán en PR | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Recientemente Beltrán derritió las redes y, en especial, el corazón de su novio al mostrarse en bikini en Disney World, e donde la sexy joven rescató una imagen de esos días en familia que los tortolitos también compartieron con la mamá de Toni, Carmen, y su hijo Timothy. Una instantánea en bikinazo que deja al descubierto su espectacular figura. "Hoy, mañana y siempre decido buscar lo que me hace feliz", escribió. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios no se hicieron esperar. El primero, el de Toni, quien más que palabras empleó iconos salivando ante su figura escultural.

