Toni Costa y Evelyn Beltrán comparten candente y romántico video en San Valentín Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán compartieron su rica escapada a Puerto Rico para celebrar el día de San Valentín Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación de Toni Costa y Evelyn Beltrán sí que va viento en popa. Esta vez, la pareja compartió un poquito más de su idilio de amor. Fue a través de un video que los tórtolos mostraron el paraíso en donde decidieron resguardarse este día del amor. "Feliz día de San Valentín", escribió el español. "Un lugar mágico en donde solo pueden ocurrir momentos mágicos". ¿En dónde fue esto? Nada más y nada menos que en Puerto Rico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en Barranquitas ubicada en la cordillera central de la Isla del Encanto en donde Costa y Beltrán grabaron cada instante de su maravillosa estadía en una cabañita. Además de una grabación que muestra arreglos de rosas, piscina y brindis con champán, la pareja también corrió en cámara lenta cual escena de película en una colina verde. Este no ha sido el único video de este estilo que la pareja ha compartido en las redes. De hecho, Beltrán presumió en el pasado, que su novio ya convivió con su hijito y su mamá. ¡Viva el amor!

