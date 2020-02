¡Toni Costa y el marido de Rashel Díaz se compinchan para sorprender a sus enamoradas! Las presentadoras de Un Nuevo Día se quedaron sin palabras con la espectacular sorpresa que recibieron de sus parejas en el día de San Valentín. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El día de San Valentín ha sido un sinfín de sorpresas para los enamorados. Es un buen momento para echar a volar la imaginación y hacer algo especial con la pareja. Toni Costa y Carlos García, esposo de Rashel Díaz, se lo tomaron muy en serio y prepararon algo espectacular para sus chicas. Primero era Adamari López quien compartía a través de las redes el primer regalo de su chico en la madrugada. El bailarín le hizo un primer regalo antes de que se fuese a trabajar a Un Nuevo Día. El español le sorprendió con un precioso cinturón que tan solo era el principio de lo que había preparado. Él y Carlos se ponían de acuerdo para llevar de viaje a sus princesas que no olvidarán jamás. ¿El destino? Las paradisíacas playas de Punta Cana, en República Dominicana, desde donde nos han mostrado las primeras imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡¡Y llegamos a Santo Domingo!! Gracias mi vida por este regalo tan especial y por hacerme tan, pero tan feliz. Te amo un mundo. Qué chevere ver como Toni y Carlos fueron cómplices para sorprendernos a Adamari López y a mi. Y ahora, a disfrutar de esta escapadita romántica en Punta Cana”, escribía Rashel emocionada. Las dos parejas están pasando un fin de semana de ensueño tal y como lo están compartiendo en sus historias de Instagram. Sol, arena, mar, billar, golf y muchas actividades más están convirtiendo estos días de descanso en un San Valentín idílico. Advertisement

