¡El espectacular baile de Toni Costa con Alaïa que demuestra que la niña lleva el ritmo en la sangre! La pequeña Alaïa tiene solo 6 años y lleva el ritmo en la sangre, algo que indudablemente le viene de su padre, el coreógrafo y bailarín español Toni Costa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pequeña Alaïa tiene solo 6 años y ya demuestra los dotes heredadas de sus papis. Si bien la niña tiene la dulzura y belleza de su mamá Adamari López, no es menos cierto que nació con el ritmo en la sangre, y eso indudablemente le viene de su padre, el coreógrafo y bailarín español Toni Costa. "Papi papi, hacemos un baile como el del otro día?", le pidió la niña a Costa, según él mismo relató en redes sociales. A la petición de su hija, el bailarín no se pudo sentir más halagado: "Y yooo, pues valeeeee, vamos a meterle al reel!!!!", le dijo. Costa entonces compartió un video de ambos donde aparecen bailando una coreografía de los gemelos Daniel y Nicolás García, donde la pequeña baila con un estilazo increíble para su edad. Como podemos imaginar, el video se ha robado cientos de comentarios por parte de los seguidores, que se han quedado impresionados por el talento de Alaïa, y han celebrado la hermosa relación que tienen padre e hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero esta no es la primera vez que Alaïa hace gala de su talento para el baile. Cuando tenía solo 2 años, su papi compartió un video donde se le ve imitando cada paso que le marca Costa, y moviendo los hombros y las manos con mucho ritmo. "¡Me salió con ritmo ah!", dijo el bailarín español. "Ella saca lo mejor de mí, cada momento, gesto, mirada, sonrisa juntos nos une más y más". El pasado mes de noviembre López y Costa compartieron la pista de baile en el programa Así se baila (Telemundo), pero lo que el público nunca imaginó fue que en un momento de la noche Alaïa se les uniría en la coreografía. "Toni en algún momento había bailado con Alaïa, pero nunca habíamos bailado los tres, así que este es un día especial para nosotros", dijo entonces la presentadora puertorriqueña.

