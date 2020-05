¡Toni Costa y Adamari López viven un embarazoso momento en pleno directo! Los enamorados bailaban al timo de una sensual canción cuando ocurrió lo inesperado. ¡Tenemos el momentazo! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada vez que están juntos, Adamari López y Toni Costa la lían. Eso sí, siempre para bien. Una vez más la parejita nos ha regalado uno de los momentos más cómicos en pleno directo. Los dos se encontraban en una de las clases del bailarín a ritmo de bachata cuando la conductora se arrancó a cantar la letra de la canción. Lo que pasa es que no fue muy fiel a la letra ¡y se la inventó! Se trata del tema "La Romana" de Bad Bunny al que Adamari le dio su toque especial. "Atentos a lo que dice Ada. Pásame la quéeeeeee????", escribió Toni de lo más diverdito. En vez de decir "pásame la hookah", Adamari soltó "pásame la yuca". Y claro, se formó la marimorena. Image zoom Adamari López ¡En realidad el sonido es muy parecido! El momentazo fue digno de ver y acabó con las carcajadas de Toni y su chica que por unos segundos dejaron de bailar para reírse como Dios manda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Adamari López Situaciones divertidas, picaronas y de lo más cómicas que nos regalan en cada una de sus clases virtuales que ya se han convertido en una necesidad. A pesar de lo duro de la situación actual que vivimos con el coronavirus, al menos tenemos la oportunidad de ver a nuestra parejita favorita bailando de nuevo. ¡Una gozada!

