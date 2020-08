Romántico posado en traje de baño de Toni Costa y Adamari López ¡con declaración de amor incluida! La parejita feliz pasa unos días de vacaciones en la playa en los que han desconectado de la rutina diaria y dado rienda suelta a su amor. "Nos encontramos sin buscarnos". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Toni Costa ya lo ha repetido varias veces, Adamari López es su mejor regalo. Después de casi una década de amor, la parejita sigue protagonizando escenas de telenovela que nos dejan sin palabras de tanta pasión. La familia al completo se encuentra unos días de vacaciones en la playa disfrutando de su tiempo libre y desconectando de unos meses que han sido bastante pesados para todos. Y desde donde están, a la orilla del mar, nos han brindado un posado veraniego de lo más romántico y en traje de baño que demuestra que lo suyo es puro amor. "Lo nuestro fue tan inesperado, que nos encontramos sin buscarnos. Te amo Adamari", le escribió el bailarín a su chica. Una declaración de amor en toda regla que parece salida de una de esas películas románticas de Hollywood. Como todo el mundo, Toni y Ada han pasado unos meses muy preocupados por todo lo sucedido con el coronavirus, con su nena en casa haciendo sus clases, el bailarín dando las suyas de baile desde la sala de casa y la puertorriqueña cuidando también mucho su salud ante esta amenaza que nos afecta a todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Era necesario salir y disfrutar de unos días de sol, arena y mar, sobre todo por su pequeña Alaïa que fue de las que mejor se lo pasó en esta divertida salida en familia. La pareja se encuentra con su hija y una pareja amiga en la ciudad costera de Sarasota, dentro del estado de Florida, una paríso muy cerca de casa que les está ayudando a recargar las pilas. "Nos vinimos a pasar unos diítas de vacaciones y vinimos a disfrutar con Alaïa y con algunos amigos", compartió Adamari a través de su página de Facebook. ¡Un descanso más que merecido!

