Toni Costa hizo una bonita propuesta a Adamari López y ella aceptó encantada, ¡qué bonito! El bailarín animó a la que fuera su pareja para que diera un paso muy importante al que la puertorriqueña finalmente dijo sí. El momento fue entrañable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López acaba de reconocer en una entrevista con Al rojo vivo que su ruptura ya es definitiva, aún así entre ella y Toni Costa hay una química y un amor irrompible fruto de más de una década de momentos cómplices y sueños cumplidos. En esta ocasión, la puertorriqueña hacía partícipes a sus seguidores en Facebook de una invitación muy especial que le hizo su expareja y a la que decidió darle una oportunidad. Algo que seguramente le ayude a sentirse mucho mejor física y personalmente y que le unirá mucho más a ellos como padres de su princesa Alaïa. Precisamente ella es quien más feliz está con esta decisión tan bonita y ejemplar de sus papis. "Alaïa y Toni me motivaron a practicar esta disciplina en familia. Ya tengo mi cinta blanca y seguiré practicando con Alaïta que me enseña en casa", dijo emocionada la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este video, Adamari muestra su primera clase de Taekwondo junto a Toni y su niña, eso sí, cada uno en su clase. Mientras padre e hija ya van en un nivel más avanzado, la presentadora apenas arranca con el cinturón blanco, pero con una motivación inmensa. Adamari López Adamari López en clase de Taekwondo | Credit: Facebook/Adamari López A juzgar por su sonrisa y su alegría, quedó encantada de la vida por lo que este deporte aporta tanto a nivel físico como en lo espiritual. Una nueva actividad conjunta y en familia que demuestra la excelente relación de la expareja, siempre mirando por el bien de su pequeña y siempre respetando el amor que se tuvieron. Como debe ser.

