¡Toni Costa y Adamari López arrasan en las redes con su amor y su nuevo proyecto! La pareja repite las clases de Zumba juntos y las redes se colapsan por verles. Los enamorados siguen llenando de amor y baile miles de hogares en estos difíciles momentos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vista la buenísima acogida de su primera entrega de clases online, Toni Costa repite esta semana con un nuevo set de clases que en su estreno ha contado con más de diez mil personas conectadas. ¡Menudo logro! El bailarín español ha querido compartirlo en sus redes sociales y agradecer a su compañera del alma, su inseparable Adamari López que vuelve a estar al pie del cañón con su pareja en esta nueva etapa. Juntos han formado el equipo perfecto en la pista y así se lo han hecho saber con cientos de comentarios que les agradecen su amor, su ritmo y alegría en esta dura situación que nos rodea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un éxito solo posible gracias a la pasión y entrega del bailarín y el apoyo de su familia porque recordemos que Alaïa también hizo sus apariciones estrella con las que se robó el show. “Es hermoso ver a tu familia compartir tus sueños”, “Me encanta el amor que se ve que le tienes a tu esposa y a tu hija”, “En esta cuarentena nos ayudas mucho con tus clases”, “Tu energía positiva es mejor que tomarse un antidepresivo”, “El uno para el otro”, escribieron tan solo algunos de los testigos de esta primera clase del segundo bloque que acaba de arrancar. Seis nuevas conexiones que prometen regalarnos mucho ritmo, energía y ganas, además del amor y la complicidad de nuestra pareja favorita. Una compañía ideal para esta etapa de confinamiento. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Toni Costa y Adamari López arrasan en las redes con su amor y su nuevo proyecto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.