Toni Costa se va de viaje para descansar tras La casa de de los famosos Toni Costa compartió momentos en su natal España, donde fue a visitar a su familia y amigos luego de varios meses en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo primero que ha hecho Toni Costa luego de estar alejado de todos por varios meses en La casa de los famosos ha sido refugiarse en el amor de sus seres queridos. El bailarín no solo se reencontró con su pequeña Alaïa y con su novia Evelyn Beltrán, sino que se ha viajado a su natal España a visitar a su familia y amigos. El bailarín se despidió ayer en el aeropuerto de Miami de su novia, y abordó un vuelo a España, donde se le ha visto disfrutando de la tranquilidad y el amor de su familia. Según mostró en sus historias de Instagram, ha estado jugando parchís, tomando baños en una piscina y sobre todo, se ha visto rodeado de mucho amor. Toni Costa Toni Costa y su hija se reencuentran en Miami | Credit: Facebook Adamari López Al parecer, luego de tanto tiempo en medio de polémicas, duras pruebas, peleas y chismes dentro de La casa de los famosos, el bailarín ha necesitado desintoxicarse y qué manera mejor de hacerlo con el afecto familiar. Antes de su viaje, Costa ya había vuelto a retomar algunas rutinas, desde llevar en las mañanas a su hija a la escuela, hasta verla disfrutar de un juego o hacer las locas aventuras que hacen juntos. El pasado fin de semana, en su cumpleaños 39, Costa celebró junto a Evelyn, quien tuvo más de una sorpresa para el bailarín. Evelyn Beltrán y Toni Costa Evelyn Beltrán y Toni Costa | Credit: Evelyn Beltrán Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el día de ayer, cuando Costa se dirigía a España, Evelyn se fue a Austin, TX, a retomar su trabajo y a estar con su hijo Timothy. Las preguntas son: ¿cuándo Costa y Evelyn no tendrán que separarse más? ¿En el próximo viaje la llevará a España a conocer sus raíces?

