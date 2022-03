Toni Costa comparte sexy video de vacaciones "De nuevo disfrutando en mi querido Puerto Rico" Toni Costa compartió un sensual video durante unas vacaciones en la Isla del Encanto, la tierra de su ex Adamari López, y le llueven comentarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa dejó a muchas de sus seguidoras en Instagram sin aliento con un sensual video que compartió. El bailarín y coreógrafo español está de vacaciones en Puerto Rico, la tierra de su ex Adamari López, y le llovieron comentarios al compartir un video sin camisa dándose un chapuzón en la piscina del hotel San Juan. En el video Costa presume su musculatura tras compartir sus rutinas en el gimnasio. Otra aficionada del baile y del fitness es su novia, la modelo mexicana Evelyn Beltrán. "De nuevo disfrutando en mi querido Puerto Rico en el San Juan Hotel, donde me relajé, disfruté sus instalaciones y comí delicioso, sin duda alguna ya estoy deseando regresar", escribió Costa. "Gracias por la atenciones familia, hasta pronto mis queridos boricuas, gracias por el cariño ayer y siempre, los llevo en mi corazón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El instructor de zumba fue a dar clases en Puerto Rico y a compartir con sus fanáticos boricuas. A Costa le llovieron comentarios en Instagram tras compartir este video desde la Isla del Encanto. Toni Costa Credit: Instagram/ Toni Costa "Puerto Rico te ama", le escribió una admiradora. "Estás muy guapo Toni y eres un gran ser humano y además un gran papá. Muchas bendiciones y éxitos para ti", le deseó otra. "Gracias por querer tanto a nuestra isla", comentó otra seguidora. También lo llenaron de piropos. "¡Wow! Lo que se está disfrutando la nueva", comentó una seguidora, refiriéndose a Evelyn Beltrán. "Aquí siempre te vamos a querer Toni", le expresó otra fanática.

