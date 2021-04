Toni Costa muestra el desconocido tatuaje que tiene de su exnovia El bailarín trató de disimular la verdadera historia detrás de la letra 'N' que tiene tatuada en su muñeca, pero Adamari López no lo dejó mentir. ¡Mira el simpático momento! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sencillos, carismáticos y muy exitosos en sus diferentes profesiones, Adamari López y su pareja, el bailarín español Toni Costa, están hechos sin duda el uno para el otro. Cada vez que ambos comparten algún vídeo juntos en las redes sociales sus seguidores saben que la diversión está asegurada, como ocurrió con la grabación que compartió la copresentadora de hoy Día (Telemundo) este lunes en su página de Facebook en la que el instructor de Zumba muestra a petición de Adamari los tatuajes que tiene en el cuerpo. El momento más simpático llegó cuando Toni enseñó la letra 'N' que se tatuó hace varios años en una de sus muñecas y la conductora reveló la singular historia que esconde detrás ya que, según contó Adamari, es la inicial del nombre de una novia que tuvo en su día. "El de la mano de aquí es de una novia que tenía, que se llamaba…, bueno no les voy a decir y entonces ahora como es una 'N' y su sobrina se llama Noa pues dice que es de Noa, no es de Noa, pero se lo vamos a cambiar por Noa", compartió de lo más simpática la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Alma de hierro, entre otras. Adamari López Image zoom Toni Costa muestra tatuaje en su mano | Credit: Facebook Adamari López Haciendo gala de su sentido del humor, Toni trató de justificar el motivo detrás de su tatuaje en un esfuerzo en vano por no reconocer que pertenecía a una expareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo recuerdo para esa época no había nacido [su sobrina] y en realidad fue por eso, yo le engañé a la otra, yo le dije que era de ella pero era de la Noa", dijo entre risas el bailarín. Cabe recordar que muchos años antes de comenzar a construir su bella historia de amor junto a Adamari, Toni mantuvo un noviazgo con la modelo y presentadora andaluza, Nani Gaitán, con quien estuvo casi un año y medio. Y curiosamente su nombre empieza por 'N'. ¿Será ella la del tatuaje?

