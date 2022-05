Toni Costa se abre como nunca sobre su separación de Adamari López: "Pasé por depresión" El bailarín ha desnudado su alma en reality y ha compartido detalles muy personales de cómo fue la ruptura con la presentadora, quién dio el paso y el dolor que sufrió después de que todo se acabó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los fichajes estrella de La casa de los famosos. Telemundo apostó por él y Toni Costa está correspondiendo con su participación. Entró en el reality para que la gente tenga la oportunidad de escapar de los clichés y conocerle por quién es, no por la etiqueta del 'ex de'. Y para lograrlo, el bailarín español se está abriendo en canal compartiendo detalles de su vida, sentimientos y también descifrando algunas dudas que la gente siempre ha querido saber sobre su separación de Adamari López. Con respeto a su expareja pero con mucha claridad, Toni dio a conocer aspectos muy dolorosos de lo que pasó hace poco más de un año tras la sonada ruptura. Adamari Toni Adamari López; Toni Costa | Credit: hoy Día; Mezcalent "Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado pero cuando ya no es, ya no es", explicó a sus compañeros de la casa. "Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando...". Un momento clave fue la pregunta de Niurka Marcos sobre quién se fue de la casa y quién tomó la decisión de romper. "Yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía", describió. ¿Y quién dijo 'corazón, hasta aquí hemos llegado?, le cuestionó la cubana. Toni tampoco tuvo problema en admitirlo. "Fue ella y yo lo acepté", reconoció ante la mirada atenta de todos. En esta intensa charla, el bailarín español también reconoció que fue lo mejor para ambos y que a la vista está. Los dos atraviesan un momento maravilloso, tanto en lo espiritual como en lo físico. "Ella está en su mejor momento y yo estoy en mi mejor momento", prosiguió. Pero también aceptó que llegar hasta aquí no fue fácil. Lo que vino después de la separación le hizo mucho daño. "Yo pasé por depresión", dijo haciendo referencia al bulo que aseguraba que el motivo de su separación era su orientación sexual. "Jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias, pero 'como es bailarín' buscan la historia macabra, al culpable.... Yo estuve muy jodi.., el momento más gris de mi vida son esos meses". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas declaraciones a corazón abierto que nunca antes había podido soltar con tanta libertad. Gracias a su paso por la casa, Toni ha tenido la oportunidad de acallar tantos rumores falsos y dar a conocer sus sentimientos, siempre manteniendo el respeto a la mamá de su hija. Adamari López Toni Costa y Adamari López en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Facebook Adamari López "Si lo tuviera (novio), yo el más feliz del mundo por verla feliz. Es lo único que quiero, que ella sea feliz porque se lo merece", dijo sobre Adamari. Sin duda, el bailarín está logrando que se le conozca más en La casa de los famosos, de la que podría salir expulsado el próximo jueves al ser uno de los nominados. Por ahora, tanto su novia Evelyn Beltrán como su madre, sus seguidores y amigos lo están dando todo para que permanezca en ella y siga entreteniendo a la audiencia.

