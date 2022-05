Toni Costa sufre un duro golpe en La casa de los famosos y su madre sale en su apoyo En su tercer día de estancia en la casa, el bailarín ya ha vivido su primera gran decepción. Desde fuera, su novia Evelyn y su madre no han tardado en reaccionar a su favor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas dos días después de su entrada en La casa de los famosos el pasado martes, Toni Costa ya está en apuros dentro del reality. En la gala de este jueves, el bailarín español vivía un momento incómodo y muy angustioso que no se esperaba, al menos no tan pronto. Muchos de sus compañeros con los que mantiene una relación cordial, decidieron nominarle, resultando así estar en la lista de candidatos para la expulsión del próximo jueves. La cara que se le quedó al serle comunicada la noticia fue de decepción, pero rápidamente se recompuso para tomárselo con humor. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/La casa de los famosos Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Telemundo realities Toni no pudo disimular su sorpresa, pues nadie se espera estar en la palestra la primera semana. Ahora todo depende de la decisión del público. Aun así, el coreógrafo no está solo. Fuera tiene un batallón de seguidores que le apoyan. Entre ellos su madre Carmen quien ha usado sus redes para apoyar a su hijo y pedir a sus seguidores que también lo hagan. "Buenas noches amigos. Quiero aclarar y dar las gracias a las personas que me están escribiendo. NO VOTEN A TONI. El voto es para quien quieran que se vaya. Si alguien quiere que se vaya del programa, entonces si le deben de votar", aclaró tras conocer la votación de su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto ella como la novia de Toni, Evelyn Beltrán, y el equipo del profesor de baile, han querido informar que el voto es para sacar a quienes la gente desea ver fuera, es decir, en negativo, no en positivo. Las dos mujeres publicaron varios mensajes informando al respecto y pidiendo el apoyo al papi de Alaïa para evitar que salga de la casa. Y aunque muchos aseguran que queda Toni para rato en la casa, igualmente su estancia está en riesgo. Las votaciones ya están abiertas y esta semana es decisiva para Toni, quien estará más en el punto de mira que nunca. Para algunos esta nominación tiene que ver con la competitividad, pues se trata de un rival fuerte y un peso pesado que algunos quieren quitarse del medio. Este domingo Telemundo ofrecerá mucho más contenido con un programa especial con Alicia Machado a la cabeza en el que se salvará a uno de los nominados. Entre ellos, además de Toni, están Osvaldo Ríos y Laura Bozzo.

