Toni Costa sufre un aparatoso accidente: ¡menudo susto! El bailarín español compartió adolorido el incidente que sufrió este fin de semana y que terminó con sangre. ¡Pobrecito! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es de esas personas que no puede parar quieto. Toni Costa es super activo y le encanta estar siempre haciendo un montón de cosas. Desde tareas de la casa y actividades con Alaïa hasta sus múltiples clases de baile. El coreógrafo pasaba un fin de semana tranquilo en casa y en familia cuando sufrió un susto que podía haberle llevado al hospital. Afortunadamente, la cosa no llegó a mayores, pero le dejó secuelas en la cabeza de las que hizo partícipe a su público. Siempre cómplice con sus seguidores mostró las imágenes del golpazo que se dio en la cabeza y que tuvo como consecuencia una gran herida. Image zoom Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Image zoom Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Con un gesto todavía adolorido contó que se había dado un fuerte impacto contra la campana de la cocina y como resultado se hizo sangre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero nada tan grave como para que el buen humor del artista y un poquito de hielo no lo pudiera solucionar. Después de un rato en frío, Toni volvió a estar como nuevo. Todo quedó en un susto. La agenda del gran amor de Adamari López está repleta de proyectos y trabajo con sus clases online y sus viajes profesionales. ¡Así que fuera lesiones!

