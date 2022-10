Toni Costa sufre 'accidente' en plena clase de Zumba El propio bailarín español compartió el video de su caída a través de las redes sociales. "Gracias a Dios nada roto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa | Credit: Mezcalent Después de la tormenta viene la calma. Tras un 2021 de muchos cambios en el terreno personal a raíz de su separación de la conductora puertorriqueña Adamari López, Toni Costa está viviendo actualmente una de las etapas más plenas y felices de su vida. Motivos para sonreír no le faltan. El bailarín español, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, acaba de comprarse su primera casa en Estados Unidos fruto de años de mucho trabajo y esfuerzo, y su noviazgo con Evelyn Beltrán marcha a las mil maravillas. "Cuantas más piedras quieran ponernos más firme y sólido se hace nuestro camino. Seguiremos siendo felices y sin hacer mal a nadie", le escribía recientemente Toni a su enamorada. Evelyn Beltrán Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán | Credit: Instagram Evelyn Beltrán En el terreno profesional, Toni tampoco puede quejarse. Tras su exitosa participación en la segunda temporada de La casa de los famosos, el bailarín ha visto crecer exponencialmente su popularidad, lo que se está viendo reflejado en los llenos totales que está teniendo el tour de MasterClass de Zumba con el que está recorriendo diferentes ciudades de Estados Unidos. Este fin de semana mientras llevaba "salud, diversión y baile al público" el papá de Alaïa se llevó un pequeño susto en plena MasterClass de Zumba al sufrir una inesperada caída. Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa "Ya la clase había terminado y les dije a las alumnas '¿quieren otra canción?' Y bueno, ahí pueden ver mi 'accidente'", escribió el bailarín a través de su perfil de Instagram junto a un video en el que se puede ver el momento exacto de la caída que sufrió el ex de Adamari. Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa "Adolorido, pero así es mi trabajo, muy bonito y especial, pero también pueden ocurrir accidentes en los momentos menos esperados", agregó el exhabitante de La casa de los famosos 2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, el 'accidente' no pasó a mayores. "Gracias a Dios nada roto", informó Toni para tranquilidad de sus seguidores. "El tobillo está intacto, me duele en la parte externa del empeine, pero ya mejoraré", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa sufre 'accidente' en plena clase de Zumba

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.