Madre de Toni Costa se emociona al recordar la infancia del bailarín Con lágrimas en los ojos, Carmen contó lo doloroso que era para ella no poder comprarle ni siquiera un croissant a su hijo debido a la complicada situación económica familiar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Convertido en un reconocido bailarín e instructor de Zumba con más de 1 millón y medio de seguidores solo en Instagram, Toni Costa goza en la actualidad de una buena posición económica que le permite tener una vida acomodada. Pero no siempre fue así. Aunque estuvo repleta de mucho amor, baile y valores familiares, la infancia de la pareja de la carismática conductora puertorriqueña fue bastante difícil a nivel económico. Con lágrimas en los ojos, la madre del bailarín contó en una entrevista para el programa Aquí y ahora (Univision) lo doloroso que fue para ella en su momento no poder comprarle ni siquiera un croissant a su hijo debido a la complicada situación económica familiar. "Cada vez que pasaba por la pastelería se quedaba mirando el croissant, que llevaba dentro jamón y queso, y eso a él le parecía que era… Total que cada día 'mamá'. [Y yo]: 'No se puede'", rememoró la progenitora de Toni, quien no pudo evitar emocionarse al contarlo. Image zoom Toni Costa y su madre Carmen | Credit: Instagram Toni Costa "Eso es muy duro decirle a un hijo que no le puedes comprar algo que vale tan barato", reconoció Carmen, quien vive en España al igual que la hermana de Toni, Lorena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mentor de Mira quién baila recordó cuando era pequeño y su madre le daba a elegir entre comprarse el croissant o poder regresar a casa en autobús ya que no había dinero para todo. "Me dijo: 'Elige o nos vamos andando para casa y te comes el sándwich o agarramos el autobús para ir a casa'", compartió el futuro esposo de Adamari y papá de Alaïa. Durante la entrevista, Toni también compartió cómo nació su pasión por el mundo del baile y cómo llegó a integrarse al equipo de bailarines de Mira quién baila. Costa, por supuesto, también habló de Adamari y reveló cómo se gestó el comentado beso que se dio con la conductora en su día en la pista del exitoso programa de baile de Univision.

