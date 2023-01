La romántica sorpresa de Toni Costa a su novia Evelyn Beltrán tras su llegada de España El bailarín demostró, una vez más, el gran amor que siente por su pareja. Aunque no estuvieron juntos en año nuevo, este gesto lo compensa todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unas navidades inolvidables para Toni Costa. El bailarín pasó 11 días en España en la mejor compañía, la de su hija Alaïa, con quien vivió momentos entrañables en familia. Ya de regreso a Estados Unidos y tras tanto tiempo separado de su novia, Evelyn Beltrán, el español la ha sorprendido con un detalle propio de enamorados. Era su pareja quien, sorprendida y muy emocionada por el gesto de Toni, compartía lo que había hecho por ella nada más llegar de un viaje tan largo. "Eres la historia de amor más bonita que he vivido", le agradeció Evelyn. Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Instagram (x2) ¿Qué hizo Toni para dejarla sin palabras a apenas horas de su regreso? A pesar del cansancio que supone un viaje trasatlántico, el feliz papá tomó un vuelo rumbo a Austin donde vive su chica, para visitarla de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un detalle de lo más romántico que derritió el corazón de Evelyn. Toni Costa y Evelyn Beltrán Toni Costa y Evelyn Beltrán | Credit: IG/Toni Costa y Evelyn Beltrán "Gracias mi amor, por siempre estar aquí presente, gracias por tus sorpresas, gracias por siempre hacerme sentir tan especial, gracias por amarme todos los días y por hacerme tan feliz", escribió Evelyn en sus historias de Instagram junto a la imagen del feliz encuentro. Los dos viven entregados al amor de sus hijos, su máxima prioridad, y de ahí la comprensión que se tienen cuando no pueden pasar tanto tiempo juntos. Cada día más unidos, Toni y Evelyn han aprendido a hacer caso omiso a quienes les ofenden y disfrutar a lo grande de su historia de amor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La romántica sorpresa de Toni Costa a su novia Evelyn Beltrán tras su llegada de España

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.