Toni Costa sorprende a su novia Evelyn con un regalo muy especial: "Jamás te voy a soltar" A pesar de estar encerrado en La casa de los famosos (Telemundo), el bailarín español se las ingenió para hacerle llegar a su novia hasta su casa un regalo muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán; Toni Costa | Credit: Instagram; La casa de los famosos Si algo caracteriza a Toni Costa en sus relaciones de pareja es lo detallista que es. Lo fue durante los 10 años que estuvo con Adamari López y lo sigue siendo ahora con su novia Evelyn Beltrán. A pesar de estar desde el 10 de mayo 'encerrado' en La casa de los famosos (Telemundo), donde permanece incomunicado del mundo exterior mientras convive con otras celebridades de la talla de Niurka Marcos, Laura Bozzo y Osvaldo Ríos, el bailarín español se las ingenió para sorprender el fin de semana a su pareja con un romántico detalle por sus 9 meses de noviazgo. La influencer recibió este domingo para su sorpresa un hermoso ramo de rosas que incluía una tarjeta con un mensaje muy especial que no dudó en compartir a través de las redes sociales. Toni Costa Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Mi amor, mi cosita, felices 9 meses 'a tu lado'. Sabes que sigo ahí, pensándote, sintiéndote, amándote y sobre todo sabes que jamás te voy a soltar. Te amo tanto. Te extraño preciosa mía", fueron las palabras que le dedicó Toni y que probablemente dejó escritas antes de entrar en el reality show que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. Toni Costa Credit: Instagram Evelyn Beltrán Curiosamente, se trata de un ramo de flores muy similar al que el también instructor de Zumba regaló a su enamorada meses atrás cuando recién iniciaba su historia de amor. "¡Qué sorpresa tan bonita! Gracias amor", expresó Evelyn en sus historias de Instagram. Evelyn Beltrán Credit: Instagram Evelyn Beltrán "No importa la distancia o el no tener comunicación, como siempre lo digo estamos conectados y eso nadie lo puede cambiar. Él está siempre presente", agregó la influencer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja del bailarín aseveró que desea "que toda mujer encuentre a un hombre que las ame a toda costa sin importar lo que la gente diga, y les demuestre su amor día a día porque todas nos merecemos vivir este sentimiento tan bonito y real". Y ella, sin duda, ya encontró a su príncipe azul.

