¡La romántica sorpresa de Toni Costa a Adamari Costa en el Día de los Enamorados! El bailarín ha dejado a su chica sin palabras en plena madrugada cuando ella se marchaba para su programa, Un Nuevo Día. ¡El detallazo ha sido de película! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Siempre hemos sabido que Toni Costa es un romántico de los que no abundan. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Desde primerísima hora de la mañana, más bien madrugada, el bailarín español ha sorprendido a su amada, Adamari López con un detalle que nos ha llegado al corazón por San Valentín. La conductora de Un Nuevo Día se preparaba para ir a grabar su programa, su chico la esperaba en el coche al que, todavía de noche, ella se montaba para ponerse rumbo al trabajo. Una notita color rosa en el interior le esperaba con un mensajito que le indicaba que tenía que buscar algo en un lugar dentro del vehículo. Nerviosa pero emocionada, Adamari se puso manos a la obra siguiendo las instrucciones del papel, hasta que encontró su regalazo. Un cinturón precioso de una reconocida marca que fascinó a su destinataria. Image zoom Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El detalle dejó a la presentadora con una sonrisa en los labios. El momento, además de romántico, también estuvo marcado por el sentido del humor de esta pareja que adoramos. Y es que Toni le dijo entre risas que el cinturón también se lo podía poner él, a lo que Ada respondió con tremenda carcajada. Image zoom Su chico llevó a su princesa a su lugar de trabajo, quiso estar con ella en estas primeras horas de este día del amor y la amistad para demostrar, como lo hace cada día, cuánto la ama, respeta y admira. Un detallazo que nos ha llegado al corazón. ¡Gracias por compartir tanto amor con nosotros! Advertisement

