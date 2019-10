Toni Costa tira la casa por la ventana y sorprende a Adamari López por todo lo alto en su 8º aniversario El bailarín español ha dejado sin palabras a su amada con un regalo que ha superado todas las espectativas de la conductora. ¡Toni cumplió uno de los sueños de su chica! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana Adamari López y Toni Costa cumplían ocho años de unión, de amor y de felicidad. Como es habitual en la pareja se declararon sus sentimientos en dos románticas publicaciones en redes donde dejaron ver que lo suyo está más fuerte y sólido que nunca. Unos mensajes que tan sólo serían un aperitivo para lo que el bailarín español le tenía preparado a su chica este fin de semana. Sin imaginarse lo que le esperaba, la conductora se dejó llevar por su amado que de lo más travieso la condujo al aeropuerto sin confesarle cuál era el destino al que se dirigían. Toda esta aventura fue retransmitida a través de una serie de videos en sus historias de Instagram donde se podían percibir los nervios y la intriga de la puertorriqueña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente y después de hacerle esperar, Adamari descubrió que su destino final ¡era Barbados! Nunca antes había estado y siempre había tenido una gran ilusión por ir. Gracias a Toni y a su mente inquieta capaz de preparar las sorpresas más espectaculares por fin ha podido ver su sueño convertido en realidad. Image zoom Adamari y Toni Instagram/Toni Costa Image zoom Pétalos de rosa en la cama, velada romántica con cenita incluida, juegos en la mesa de billar y muchas cosas más han sido tan sólo algunos de los momentos más entrañables que nos ha regalado la parejita. Celebran 8 años de amor que ha tenido el fruto más bello de todos, su hija Alaïa. El 2020 podría ser el año de su boda, pero con ella o sin ella, han logrado formar una familia de ensueño a la que deseamos siga siendo igual de feliz y dichosa. ¡Enhorabuena! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Toni Costa tira la casa por la ventana y sorprende a Adamari López por todo lo alto en su 8º aniversario

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.