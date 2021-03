Toni Costa sobre la pérdida de peso de Adamari López: "Va a llegar a los 50 mejor que nunca" En cuanto a la transformación física de su pareja Adamari López, Toni Costa cree que los resultados se deben a que en esta ocasión está muy enfocada. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Toni Costa, quien una vez más se une como mentor a una nueva temporada de Mira quién baila (Univision), confesó quiénes son sus concursantes favoritos de esta edición. El español, además, dijo lo que cree que ha influido en la transformación física que está teniendo su pareja, Adamari López. "Yo veo fuerte a Aleyda Ortiz, la veo muy fuerte. Roberto, por ejemplo, empezó en su nivel pero ha mejorado muchísimo. Yisus también ha dado un cambio muy bueno. También tenemos a la Bronca, que cuando ella sale a la pista ella explota, ella no ensaya igual que luego cuando está en el show, en el show como que se transforma. Me parece que eso tiene mucha fuerza y puede llegar lejos en la competencia, entonces, pues tengo ya mis favoritos", dijo a MezcalTV. En cuanto a la transformación física de su pareja Adamari, Toni cree que los resultados se deben a que en esta ocasión está muy enfocada. "Tenía como sus etapas fuertes enfocadísima, luego por trabajo, por viajes y mil historias, pues uno se desenfoca, pero ahora está super enfocada y yo pues contentísimo y apoyándola al máximo, a lo que me pida", contó. "¿Quiere bailar cada día?, pues vamos a bailar cada día. Ella creo que va a llegar a los 50 mejor que nunca". En numerosas ocasiones, Toni ha reconocido que los años de baile constante le han llevado a tener numerosas lesiones, cree que Adamari es más fuerte que él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella es mucho más fuerte que yo, ella cuando entrena, yo muchas veces me he quitado en plan de 'no puedo' y ella ahí, y muchas otras veces me ha ayudado a no quitarme porque la miro y digo '¿cómo es posible? ¡Dios mio! Yo tengo 37 [años] y no puede ser", compartió entre risas.

