Toni Costa sale de casa por una causa mayor que ha compartido en un emotivo mensaje El bailarín interrumpió el encierro por un ratito nada más para hacer el ingreso de todo el dinero donado para el Hospital Baptist recaudado durante sus clases online. By Teresa Aranguez En medio de una etapa tan dura, recibir buenas noticias es algo que se agradece. Toni Costa nos ha dado una de las mejores esta semana. Después de sus cinco sesiones de clases de Zumba a través de su canal de Youtube estos días, el bailarín ha recaudado nada menos que $4.100 para el hospital Baptist del Sur de la Florida. Un dinero donado por muchas de esas personas que recibieron esas maravillosas clases online y que servirá para comprar material esencial que ahora mismo tanto se necesita para los enfermos. Emocionado por este logro, Toni quiso agradecer y compartir la buena nueva a través de sus redes sociales con un video lleno de felicidad por los buenos resultados obtenidos. Su agradecimiento se hizo extensivo a todos los que de alguna manera colaboraron para que este precioso proyecto se llevara a cabo. Y eso incluye a los dos amores de su vida, Alaïa y Adamari López, a quienes hizo una mención especial por haberse convertido en las mejores compañeras de baile. Toni ingresó su cheque y regresó rápidamente a casa para estar con los suyos. La acogida de sus clases ha sido brutal, por eso promete seguir haciéndonos disfrutar a través de la pequeña pantalla. "Sigo trabajando en ver la manera de seguir llevándoles baile, ejercicio y distracción en estos difíciles momentos, estoy súper orgulloso de todos ¡y eternamente agradecido!". Gracias a ti Toni por este gesto, por tu entrega y tu talento. ¡Esperando con ansia tus clases!

