¡Toni Costa se pone celoso al ver a Adamari López hablar con este apuesto actor de Hollywood! El bailarín español pilló a su mujer haciendo una videoconferencia con nada menos que Dwanye Johnson 'The Rock' ¡y así fue cómo reaccionó! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin lugar a dudas, son una de nuestras parejitas favoritas, especialmente por los buenos ratos que nos hacen pasar en sus redes sociales. Este fin de semana Toni Costa nos hizo partícipes de un momento único con su mujer, Adamari López, que despertó los celillos del bailarín. Resulta que la co-conductora de Un Nuevo Día se encontraba en un evento online llamado Oprah's Your Life in Focus donde se hablaría del bienestar y la salud. Como embajadora latina de WW, Adamari no faltó a la cita. Pero al encuentro se sumó un apuesto actor de Hollywood con quien pudo charlar a través de Zoom. ¡Nada menos que Dwayne Johnson 'The Rock'! En ese justo momento llegó el coreógrafo y claro no pudo evitar sentir hormiguillas en el estómago al ver a su chica frente a tremendo galán. "Llego tranquilamente y de repente veo a mi mujer hablando por Zoom con esta cosita. ¿Cómo va a ser?", dijo en un cómico video en sus redes. Image zoom Toni Costa IG/Toni Costa Image zoom Toni Costa IG/Toni Costa Aunque la cosa fue en clave de humor, la carita de Toni era un auténtico poema. ¡Y la de Adamari más! Con una sonrisa de lo más pícara le dio las explicaciones necesarias a su maridito diciéndole que cada semana Oprah tendrá a un invitado especial. "Sí, sí, claro", dijo él todo orgulloso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Toni Costa y Adamari López Un momento que quedó registrado en sus historias de Instagram y que nos la hizo pasar genial. Los dos han tenido un sábado de lo más ocupado. Toni con su super clase de baile a través de las redes, y Adamari con este encuentro virtual para seguir ayudando a quienes quieren transformar su vida e incorporar hábitos saludables a su rutina, como es el caso de ella. No podemos más que agradecer a la amorosa pareja que nos amenicen estos días de encierro y sentimientos encontrados con anécdotas tan graciosas como esta. No te preocupes Toni, ¡qué más quisiera The Rock!

