¡Toni Costa se deshace con Evelyn Beltrán por su 28 cumpleaños! El bailarín deleitó a su novia con un fin de semana de ensueño en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana ha sido uno muy especial para Toni Costa y Evelyn Beltrán. Tenían un importante motivo para que así fuera. La feliz mamá cumplía 28 años y viajaba a Miami para celebrarlo con su amor. Allí la esperaba, no solo su novio, sino un sinfín de sorpresas preparadas al detalle por el bailarín español. Desde sus historias de Instagram, Evelyn mostró cómo fue esta velada en la que estuvo acompañada de gente muy querida que hicieron de este festejo uno para el recuerdo. La feliz pareja deslumbró y se mostró más enamorada que nunca. Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Instagram (x2) "Amor mío gracias por todas mis sorpresas este fin de semana, gracias por hacer mis días tan especiales y felices. Te amo con locura, Toni", escribió la enfermera junto a unas imágenes en las que desbordan pura dicha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los tortolitos cenaron en el lugar de moda de la ciudad de Miami y Evelyn sopló las velas, con deseo incluido, para este nuevo año que arranca. Evelyn y Toni Evelyn y Toni | Credit: IG/Evelyn Beltrán Toni y Evelyn Toni y Evelyn | Credit: IG/Evelyn Beltrán Toni y Evelyn Toni y Evelyn de festejo | Credit: IG/Evelyn Beltrán Un fin de semana de cuento en el que brilló el amor, la alegría y el romanticismo. ¡Muchísimas felicidades, Evelyn!

