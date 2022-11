Toni Costa se deja ver por primera vez en su nueva casa ¡con 2 de las mujeres de su vida! El bailarín español llevó a cabo este miércoles una transmisión en vivo desde su página de Facebook mientras preparaba una receta con la ayuda del chef James. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace justo un mes, Toni Costa anunciaba emocionado a través de las redes sociales que por fin había logrado comprarse su primera casa en Estados Unidos. "Familia ya tenemos casa. Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños, un sueño que tenía en mente desde hace tantos años, que he podido cumplirlo gracias al trabajo, gracias al esfuerzo, gracias a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, a base de viajar mucho, dormir poco, de cada reto que me han puesto, de cada momento jodido que he tenido [que] me ha ayudado a seguir adelante y me ha dado más fuerza…". El bailarín español ha ido poco a poco amueblando y decorando su hogar y, aunque aún está en el proceso, ya cuenta con todo lo necesario para poder vivir en él y recibir visitas. Hablando de visitas... El también instructor de Zumba tuvo este miércoles como invitado en su cocina al ex chef de las mañanas de Telemundo, James, con quien llevó a cabo una transmisión en vivo desde su página de Facebook mientras ambos cocinaban un pavo con motivo del Día de Acción de Gracias. Toni Costa Toni Costa y el chef James cocinando en su casa | Credit: Facebook Toni Costa "Como saben cada semana he hecho una receta con el chef James, nos hemos conectado en vivo a través de Instagram, pero esta vez no va a poder ser porque me lo traje para casa. Aquí está en casa", anunció el ex de Adamari López a través de sus historias de Instagram. Toni Costa Toni Costa cocinando en su casa | Credit: Facebook Toni Costa "Vamos a hacer unas cositas de Thanksgiving porque hay mucha gente que está buscando ya a última hora, como buenos latinos que somos, qué hacer mañana", explicó el chef James. Chef James Toni Costa y el chef James cocinando en su casa | Credit: Facebook Toni Costa Las mujeres de su vida Mientras ambos cocinaban, en la casa del bailarín estaban dos de las mujeres más importantes en la vida de Toni: su hija Alaïa, de 7 años, quien está muy emocionada con su nueva casa, y su madre, quien viajó desde España para disfrutar de unos días en compañía de su hijo. Toni Costa Madre de Toni Costa y su hija en la casa del bailarín | Credit: Facebook Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Abuela y nieta tuvieron el honor de probar la riquísima receta que prepararon Toni y el chef. Adamari López Madre de Toni Costa y su hija en la casa del bailarín | Credit: Facebook Toni Costa "¡Madre mía, qué buenísimo!", expresó la madre de Toni tras probar el pavo. Mira el video

