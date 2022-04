"Las críticas se aceptan, las mentiras no". Toni Costa sale en defensa de su novia tras cuestionamientos sobre ella El bailarín español siempre ha sido muy protector con los suyos y esta vez no iba a ser la excepción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa | Credit: Mezcalent El noviazgo entre Toni Costa y Evelyn Beltrán marcha a las mil maravillas. Como declaró hace varios días en una entrevista con la periodista Mandy Fridmann, el bailarín español encontró en la modelo mexicana a su "alma gemela" tras su ruptura con Adamari López. El también instructor de Zumba siempre ha sido muy protector con los suyos y con Evelyn no iba a hacer la excepción. Toni no está dispuesto a tolerar que se digan mentiras sobre su nueva pareja ni mucho menos que se le falte el respeto, por lo que no dudó en salir en su defensa este jueves a través de las redes sociales luego de que una seguidora cuestionara su desempeño como mamá. "Parece que ella comparte más con Toni que con su hijo", escribió una persona. La respuesta del bailarín no se hizo esperar. "Te explico, ella comparte con su hijo el tiempo que tiene pactado con el papá de su hijo. Los días que no lo puede tener con ella, ella puede ir donde quiera al igual que lo haría usted, yo o cualquiera, ¿no?", le respondió. Pero el asunto no quedó ahí ya que otra seguidora quiso sumarse a los cuestionamientos. "El padre del niño sube video casi diario con el niño", compartió otra persona. "¿Y? Yo tengo suficientes videos de mi hija para poner cada día varios aunque no esté con ella. Igualmente, cuál es el drama en todo esto, ¿juzgar sin saber? O no sé qué problema hay en realidad", respondió el papá de Alaïa. Toni Costa Evelyn Beltran Toni Costa y Evelyn Beltrán | Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El ex de Adamari dejó claro que "las críticas se aceptan las que sean", pero "las faltas de respeto y las mentiras no". "No he dicho que usted ha faltado el respeto ni nada, solo que está hablando de algo que no es como lo dices y por eso le respondo ya que mejor que yo sobre mi vida no hay nadie que sepa como son las cosas realmente y por eso aclaro. Pero vamos sin problema y feliz, todo normal, mientras exista el respeto todo está perfecto por aquí", señaló Toni.

