¡Toni Costa saca su carácter en La casa de los famosos! "A mí nadie tiene que regañarme de nada" Después de dos meses llevando la fiesta en paz, el bailarín se ha enfadado y ha dejado claro lo que siente y lo que piensa a sus compañeros sin miedo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cosa se pone buena en La casa de los famosos donde cada minuto es una historia que contar. A nada de la gran final, sus participantes están más sensibles que nunca y, por lo tanto, con menos paciencia para explotar. Eso es lo que le ha pasado a Toni Costa. Aunque durante estos dos meses de participación ha sido el más neutro en términos de conflicto y el que más ha sabido controlarse, un nuevo gesto de sus compañeros le ha hecho por fin sacar su carácter, el que muchos querían ver. Lo ha hecho sin gritos pero sí con palabras contundentes que ha dejado a sus colegas de casa bastante sorprendidos. Es la primera vez que el bailarín se pone tan serio al ver algo que no le ha gustado nada de nada. Toni Costa Toni Costa | Credit: La casa de los famosos Se trata de la actitud de Nacho y Lewis, ambos nominados. La fuerte alianza entre ellos dos para crear un grupo estable no ha convencido del todo a Toni quien, aunque hay cosas con las que está de acuerdo, prefiere seguir sus propias estrategias e instinto sin que nadie le controle. Al no pasar por el aro, ha sido el centro de críticas de muchos quienes le han considerado bastante tibio por dar una de cal y otra de arena, además de a veces ceder y hablar con el bando 'enemigo'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante las malas caras, las amenazas de nominación y el malestar creado, el coreógrafo ha hablado claro, le guste a quien le guste. "Mientras mi mamá no esté aquí para reñirme, a mí nadie tiene que regañarme por nada... Me la resopla que me nominen, venga, aquí estamos", soltó muy enfadado ante los comentarios, dimes y diretes que empezaron a haber en su propio cuarto. "¿Qué les he hecho yo a ellos? ¿No seguir su dictadura?... ¿Por no seguir su pensamiento, su ideología de juego?", le dijo molesto a su compañera Natalia, quien pareció no entenderle y contestarle con poca comprensión. Toni ha llegado a un punto en que no piensa ser títere de nadie, él prefiere seguir su instinto y no casarse con quienes le obliguen a hacer las cosas porque sí. Ese punto neutral es lo que le ha valido varios detractores, pero también que siga en el reality.

