Toni Costa retoma sus rutinas: ¡así se divierte con su hija Alaïa rumbo a la escuela! Toni Costa ha vuelto a retomar sus rutinas, entre ellas llevar a su hija, Alaïa, a la escuela, ¡algo que ambos disfrutan cada mañana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa y su hija Alaïa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Toni Costa/IG Luego de 91 días alejado de sus seres querido en La casa de los famosos, Toni Costa ha vuelto a retomar sus rutinas, entre ellas llevar a su hija, Alaïa, a la escuela, ¡algo que ambos disfrutan cada mañana y que han convertido en un juego de padre e hija! Costa tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir algunos de los momentos más tiernos que pasa con su pequeña de 7 años, y este es uno de ellos. Hoy, sobre las 7:48 de la mañana, se le vio al bailarín español en el carro haciendo un pequeño video junto a su niña. Mientras él la filmaba desde el volante, Alaïa aparecía en el fondo del auto haciendo unas divertidas muecas. Toni Costa y Alaia Costa Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Amazon; Mezcalent.com ¡La verdad es que ellos sí saben pasarla bien en todo lo que hacen! En ocasiones anteriores hemos visto al bailarín español ayudando a la niña a prepararse para los exámenes finales cuando iban en su carro camino a la escuela. Pero cada mañana, además de aprender, es un motivo también para reír y estar juntos. Ahora que la pequeña comenzó su segundo grado de la enseñanza primaria, Costa se mostró orgulloso y le dedicó un emotivo mensaje: "Feliz primer día de 2ndo grado mi princesa 💞 Te amamos con locura!💞", le dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que ya no son una pareja, Costa y Adamari López mantienen una buena relación por el bien de Alaïa, y ahora se les vio juntos en el primer día del nuevo curso escolar. "Aquí está Alaïa, que va a conocer a su maestra por primera vez… Papá vino a acompañarla también. Está emocionada y un poco nerviosa", dijo la presentadora en sus redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa retoma sus rutinas: ¡así se divierte con su hija Alaïa rumbo a la escuela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.