Toni Costa no pudo más y rompió a llorar en La casa de los famosos Apenas unos días después de su entrada en la casa, el bailarín español no pudo controlar las lágrimas ante un momento de mucha nostalgia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los días pasan en La casa de los famosos y las paredes empiezan a pesar para sus participantes. La luna de miel de la primera semana se va desvaneciendo para dar paso a las tensiones, las peleas y las faltas de entendimiento. Este fin de semana era Toni Costa quien vivía un momento especialmente sensible que las cámaras recogieron y que demuestra que estar encerrado 24 horas no es tan fácil como pudiera parecer. En medio de una conversación con Osvaldo Ríos, el bailarín rompió a llorar. Ya no pudo más y dejó salir lo que llevaba dentro después de tantos días de tensión acumulada. Y es que, aunque Toni siempre trae buena energía al grupo y es enemigo de los enfrentamientos, también padece los estragos de lo que allí pasa. En estos días hablaba de su ruptura con Adamari López y ahora otra conversación le ha partido el corazón. Toni Costa Toni Costa | Credit: Facebook/Toni Costa A pesar de su pequeño roce con Niurka Marcos, el profesor de baile ha sabido manejar esta situación y volver a intercambiar unas agradables palabras. La cubana le tiene aprecio y ha salido en su defensa por el tema de Adamari en alguna ocasión, así que tiene en ella un hombro amigo. Sus lágrimas no vienen por ahí. En este caso han sido los recuerdos, la nostalgia y el amor a su hija Alaïa lo que le ha hecho derramar lágrimas de emoción y cierta tristeza. No se quiere ir de la casa, pero reconoce que la echa muchísimo de menos. Ella es una de las razones por las que aceptó estar allí, si ganara el reality tiene claro que el dinero sería para comprarle una casita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Sin embargo, es inevitable que los recuerdos se agolpen en su cabeza y piense en cómo estará la reina de su corazón. "Eso es duro, eso es duro", dijo su compañero Osvaldo, quien trató de darle consuelo. Toni tiene claro que su princesa está en las mejores manos con su mami y que el tiempo vuela para poder volver a verla, pero los bajones en el encierro son parte del proceso y le ha tocado el primero. Mientras tanto, Alaïa pasa momentos entrañables junto a su mami quien se derrite con su nena y a la que dedica declaraciones de amor de lo más tiernas en sus reels. Así mismo celebró el Día Internacional de la Familia, siempre al lado de su hija.

