¡Enamoradísimo! Toni Costa comparte mágico momento en la playa con su novia A la par de que presume que es dueño de una casa, Toni Costa presumió por segunda vez el mágico momento que vivió hace unas semanas con su novia. ¡Qué lindo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien se jacta de ser un hombre sumamente satisfecho ese es Toni Costa. El bailarín no solo se convirtió en dueño de su primera casa en Estados Unidos, el bailarín español también presume de estar perdidamente enamorado de su novia Evelyn Beltrán. De hecho, además de mostrar la casa que compró para su hija Alaïa, Costa, quien ya conoce a su suegra, también recordó a través de sus redes el mágico momento que vivió con Beltrán, cuando esta le organizó un picnic por su cumpleaños frente al mar de Florida. Toni Costa y Evelyn Beltrán Toni Costa y Evelyn Beltrán en la playa | Credit: IG Rustic Magic Events En las imágenes se vislumbra una mesa rosada con copas de vino y una botella de champán. Aunque el amor que se profesa la pareja es mucho, el exconcursante de La casa de los famosos dejó bien claro que por el momento no piensa llegar al altar con su novia a pesar de llevar en su mano derecha una argolla. Picnic Toni Costa Picnic Toni Costa | Credit: IG Tonis Costa "Obviamente es simbólico", aclaró el español con una carcajada. "Saludos a todos". Beltrán conoció al bailarín y coreógrafo español en una clase de zumba que él estaba dando en Texas, donde ella vive. "Yo a Evelyn la conozco en Austin, Texas, en una clase de zumba. Una alumna más que venía a la clase y por lo que sea conectas y a día de hoy es la persona que me hace feliz, la persona que me devuelve esa sonrisa", dijo Toni Costa sobre su novia en La casa de los famosos. "Adamari [López] fue la mujer de mi vida en el momento que yo viví con ella y actualmente tengo a Evelyn que bueno, como lo hablamos y también conversamos siempre, estamos felices como estamos, dure lo que dure. Si va a durar para siempre la pegué y encontré a la persona hecha a mi medida, que no, no pasa nada".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Enamoradísimo! Toni Costa comparte mágico momento en la playa con su novia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.