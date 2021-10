Toni Costa se rodea de bellas mujeres en España ¡y así las presume! El bailarín se rodeó de la mejor compañía femenina durante su estancia en su tierra y así de feliz lo compartió en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay una palabra que define a Toni Costa es la alegría. Un sentimiento que se le agudiza cuando está haciendo lo que más le gusta: bailar. Estos días anda de trabajo por tierras españolas donde, como siempre, lo está dando todo en los diferentes talleres a los que ha sido invitado. Entre ellos los de la escuela Elite, de su hermana, en los que ha vuelto a arrasar. Pero como no todo es trabajar, entre baile y baile, toca también salir y disfrutar de la vida. Algo que Toni se lo ha tomado al pie de la letra. Aprovechando su paso por Valencia, su cuidad natal, el papi de Alaïa se dejó ver en la mejor compañía femenina, concretamente junto a dos preciosas mujeres que presumió así de contento en sus redes. Toni Costa Toni Costa La primera de ellas es su hermana Lorena, su mayor cómplice y con quien mantiene una unión muy bonita. En esta divertida imagen en sus historias de Instagram, preguntaba a sus seguidores que quién creían era mayor de los dos. Las sonrisas de felicidad demuestran la ilusión de volver a estar juntos y compartir en familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no fue la única mujer junto a su madre Carmen con quien Toni disfrutó de lo lindo. Hay otra personita demasiado especial para el coreógrafo. Toni Costa Toni Costa Se trata de su abuelita, la matriarca de la familia de quien compartió esta entrañable instantánea de paseo junto con sus primitos. Vivir lejos de ellos hace que Toni exprima al máximo los días que tiene la oportunidad de estar con ellos y así lo deja ver en sus diferentes publicaciones. Esa unión familiar tan bonita es la que transmite cada día a su hija Alaïa con su amor, sus risas y sus enseñanzas. ¡Nada como la familia!

