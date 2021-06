¡Así fue la accidentada noche de Toni Costa en Los Ángeles! Mientras Adamari López rezaba en la iglesia, él se encomendó a San Antonio de Padua... Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que hace unas semanas anunciaran esa inesperada separación que pilló a todos por sorpresa, Adamari López y Toni Costa continúan adelante con sus vidas regalando sonrisas y como si nada estuviera pasando, al menos, de cara al público. Tras compartir la insólita noticia, ambos viajaron por separado para tomar distancia y buscar refugio en sus seres queridos, Adamari acudió con su hija a una preciosa boda en el incomparable paisaje del Parque Natural de Zion junto a sus mejores amigos, mientras que Toni voló a Puerto Rico para encontrarse con su familia y jugar al golf. Desde aquel momento, ambos se han dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, Ada mostrando una figura cada vez más esbelta gracias a su cambio de estilo de vida, y Toni recorriendo California dando clases de zumba. Adamari López y Toni Costa Toni Costa y Adamari López | Credit: Facebook Toni Costa; Twitter hoy Día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero este fin de semana, las cosas se torcieron para el bailarín, quien después de viajar a Los Ángeles para trabajar, al llegar de madrugada al aeropuerto para volar de regreso a Miami, se encontró con que la aerolínea retrasó su vuelo y se quedó tirado en L.A. sin tener dónde dormir, algo sobre lo que bromeó desde sus historias. Toni Costa aeropuerto Credit: IG Toni Costa Toni Costa aeropuerto Credit: IG Toni Costa Sin perder ni el optimismo ni el buen humor, el bailarín se encomendó a su patrón el día de su santo, San Antonio de Padua y no dudó en compartirlo con sus seguidores: "¡Hoy es mi santo, 13 de junio! San Antonio de Padua. Desde muy pequeño me entregaron a él y os aseguro que siempre esta fecha, 13 de Junio, ha estado llena de alegrías en mi familia y mi carrera profesional, por eso les comparto este escrito, él es muy poderoso con su oración y me encomiendo a él y a Dios para que nada ni nadie nos haga daño y sobre todo que nos proteja de la maldad siempre. Amén", escribió bajo la imagen con la oración al santo. Mientras, Adamari López compartió en sus historias la música de la misa del domingo a la que asistió, mientras se le oía cantar: "tengan fé como un granito de mostaza, eso dice el Señor…" Mientras que la pareja trata de solucionar sus diferencias en privado, las redes les muestran todo su apoyo y son especialmente cariñosos con ambos estos días. Así le animaba a Toni una internauta: "Espero leas todos los comentarios, mira cómo te queremos Toni, Dios te ama mucho". El papá de Alaïa, desde sus interminables horas de espera en el aeropuerto, no dudócen contestar: "Te aseguro que siempre que puedo lo hago y me siento muy afortunado. Gracias de corazón".

