Toni Costa reveló "el truco" de Adamari para verse tan joven y habló de su cambio físico "¡Se ve espectacular!". Los compañeros del bailarín español quedaron sorprendidos al conocer la edad que tiene la conductora puertorriqueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Toni Costa; Adamari López | Credit: La casa de los famosos; Instagram Durante más de una década, Adamari López formó parte importante de la vida de Toni Costa, por eso no es de extrañar que, aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el nombre de la presentadora puertorriqueña apareció en las conversaciones que mantuvo el bailarín español con sus compañeros dentro de La casa de los famosos. La copresentadora de hoy Día (Telemundo) se convirtió en tema de conversación entre los habitantes de La casa de los famosos; por lo joven que se ve a sus 51 años. Y es que los concursantes que se encontraban reunidos en ese momento, entre ellos la influencer mexicana Brenda Zambrano, no pudieron creerse la edad que tiene la también actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales al escucharla de los labios de Toni. "Ella se ve espectacular", comentó sorprendida Zambrano al conocer su edad. El secreto de Adamari El hecho de que la presentadora se vea tan joven a sus 51 años no es fruto de la casualidad. Toni reveló a sus compañeros "el truco" detrás de su eterna y envidiada juventud. Adamari lopez, look del dia Adamari López | Credit: Instagram/Bendito Closet "¿El truco? Mucha crema. Ella se pone crema desde que era niña. Ella estuvo embarazada y no tiene ni media estría, nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco. Yo siempre que he vivido con ella siempre crema, siempre. Acaba de bañarse crema, pero se embadurna; y la cara hace sus tratamientos y tal, entonces sí es importante cuidarse", compartió. Cambio físico El bailarín también habló del cambio físico que ha experimentado su ex en el último año. Adamari López Adamari López en agosto de 2020; Adamari López 2022 | Credit: Instagram hoy Día (x2) "Yo también he cambiado físicamente. Antes uno estaba más pendiente también de uno, del otro y de la nena y ahora tenemos tiempo de estar cada uno pendiente de uno mismo y de la nena. Y ha dado la casualidad que hemos cambiado ambos", señaló Toni.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa reveló "el truco" de Adamari para verse tan joven y habló de su cambio físico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.