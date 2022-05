Toni Costa comparte qué haría si ganara los $200 mil de La casa de los famosos Desde el hotel en el que se hospeda hasta su entrada en el reality, el bailarín hizo un directo con sus seguidores y reveló qué compraría si se hiciera con el premio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A apenas unos días de entrar en la que será su casa por un tiempo, Toni Costa está a tope creando canales de conexión y unión con ese público que tanto le apoya y cree en él. Desde la habitación del hotel donde se encuentra sin apenas poder salir, ha llevado a cabo varios en vivo en los que ha abierto su corazón y respondido a las preguntas de los curiosos. Precisamente este sábado, uno de sus seguidores le preguntaba algo que Toni no tuvo problema alguno en contestar desde el corazón. Si ganaras La casa de los famosos, ¿en qué invertirías los $200 mil dólares de premio? Sin pensárselo dos veces, el español dio su respuesta. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/La casa de los famosos Con una sonrisa de oreja a oreja, Toni mencionó el nombre de su hija Alaïa, pues lo que haría con esa cantidad tiene que ver principalmente con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una casita para Alaïa, esa es mi motivación", dijo emocionado en este directo al recordar a su pequeña de quien ha recibido varios regalitos y recordatorios para que la tenga presente en la casa. Toni Costa y Alaïa Toni Costa y Alaïa | Credit: IG/Toni Costa y Alaïa "Mi hija es mi vida, y ella sabe, todos saben, que yo comparto tanto con ella y que he podido criarla junto con Adamari y ha sido un proceso precioso. Ella va a ser mi fortaleza y por ella voy a ganar", le dijo a Jimena Gállego en una entrevista previa. Y además le hizo una promesa antes de su emotiva despedida. "Papi jamás va a hacer algo de lo que tú te puedas avergonzar, jamás". Este martes, 10 de mayo comienza la aventura para 17 participantes. Entre ellos Toni, quien entra con el amor de su hija en el corazón y el sueño de poder brindarle la casita de sus sueños.

