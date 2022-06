Toni Costa revela por primera vez uno de los motivos que enfriaron su relación de pareja con Adamari López El bailarín español reconoció en La casa de los famosos (Telemundo) que sabían que eso que hacían era "fatal" para la pareja y que incluso llegaron a tratar el tema "con profesionales". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Adamari López Toni Costa; Adamari López | Credit: La casa de los famosos; Mezcalent Tras ocho semanas de convivencia, las celebridades se sienten como pez en el agua en La casa de los famosos (Telemundo) y esa sensación de estar como en casa los lleva a olvidarse por completo de las cámaras en determinados momentos del día y a hacer confesiones que quizás no hubieran hecho durante las primeras semanas de concurso. Y si no que se lo pregunten a Toni Costa, quien este jueves reveló a varios de sus compañeros uno de los motivos que enfriaron su relación de pareja con su ex Adamari López. En una conversación que mantuvo con Laura Bozzo, Ivonne Montero, Nacho Casano y Natalia Alcocer en la cocina de la casa, el bailarín español confesó que el hecho de que su hija Alaïa durmiera desde que nació en la misma cama con ellos trajo consecuencias para la pareja. "Empezamos con la típica como una cunita así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue recién nacida, al lado mío porque era yo el que le daba todos los biberones de madrugada y estaba a mi lado. Y luego de ahí ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio", contó el también instructor de Zumba, quien ya supera los 2 millones de seguidores en Instagram. Yo sé que eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo va [separando] sí porque si tú quieres intimidad buscas cualquier otro momento o lugar que tampoco a lo mejor es propio y es tan ideal para intimar — Toni Costa Toni Costa Toni Costa en La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos Toni, quien recientemente llevó a cabo una jugada maestra en el reality show que nadie esperaba, confesó que "hasta el día de hoy" la carismática niña de 7 años duerme con su madre. "Yo creo que Alaïa lo va a pedir en algún momento: su momento, su privacidad, su cosita… Alguna vez lo ha hecho cuando yo he ido a casa que a lo mejor Adamari ha estado de viaje, yo voy a casa y duermo en casa, pero duermo en el cuarto de Alaïa con ella. Pero ha sido siempre en medio. Y yo sé que eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo va [separando] sí porque si tú quieres intimidad buscas cualquier otro momento o lugar que tampoco a lo mejor es propio y es tan ideal para intimar", se sinceró el ex de la carismática conductora puertorriqueña. "Eso es fatal [para la pareja]", intervino Bozzo en la conversación. Toni Costa Toni Costa en La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos "Sí, fatal, fatal y lo sabíamos pero era más fuerte el que quisiera que estuviera la nena ahí", reconoció Toni, quien aseveró que llegaron a tratar el tema "con profesionales". "Pero al fin y al cabo de puertas para adentro es otra cosa", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bailarín admitió que "es rico" y "bonito" dormir con tu hija "porque consigues la parte rica de tener cerca a esa personita que tienen en común", pero "trae unas consecuencias". "Hay una barrera en medio que, aunque sea esa barrera tu bebé, no deja de ser una barrera, que os une –porque os une para toda la vida–, pero lo que tiene utilidad a dos adultos, una pareja, hay que alimentarlo", aseveró. "Buscas cómo alimentarlo, pero ya no es lo mismo porque buscas cualquier lugar, momento, esto, lo otro… Sí es divertido, pero hay cosas que son básicas".

