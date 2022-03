"¿En 5 meses se olvida el amor que le tenías?". Toni Costa hace frente a los cuestionamientos de sus seguidores El carismático bailarín español no está dispuesto a tolerar que se hablen cosas que no son verdad sobre su separación de Adamari López y su noviazgo con Evelyn Beltrán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Toni Costa; Adamari López | Credit: Mezcalent (x2) Toni Costa ha sido muy cuestionado durante los últimos meses a través de las redes sociales a raíz de su separación de Adamari López y la posterior confirmación de su romance con Evelyn Beltrán. Pero el carismático bailarín de origen español, quien ya alcanzó los 2 millones de seguidores en Instagram, no está dispuesto a tolerar que se hablen cosas que no son verdad, por lo que este jueves quiso tomarse un tiempo para hacer frente a algunas de las críticas que le han hecho llegar sus seguidores. "No voy a tolerar que se hablen cosas que no son porque verdad solo hay una y ustedes ni la saben y se la pasan opinando y juzgando sin conocer así a la ligera. Tengo el derecho de defender las injusticias y lo seguiré haciendo mientras existan. Solo nosotros sabemos lo que pasó, por lo tanto hablar de ello es un atrevimiento por su parte porque no saben nada de nada. Lo siento pero así es eso y Dios sabe por qué hace las cosas. Quien importa es nuestra hija y está bien, el resto es secundario", se encargó de dejar claro el también instructor de Zumba y papá de Alaïa. Toni respondió tajante a una seguidora que señaló a su actual pareja como la causante del rompimiento de su historia de amor con la carismática presentadora puertorriqueña. "¡Qué tristeza que existan personas que se interpongan en medio de una familia!", escribió una seguidora en una de las últimas publicaciones que compartió Toni en Instagram. A lo que el bailarín respondió: "Señora, ¿usted qué está hablando? Más triste es hablar sin saber y juzgar sin conocer. Yo la vine a conocer 5 meses después de mi separación, entonces creo que está algo desubicada en fechas o se deja envenenar por quien inventa todo esto". El ex de Adamari también fue cuestionado por sus seguidores sobre el poco tiempo que pasó desde que terminó con la madre de su hijo hasta que empezó su romance con Evelyn. "Toni respeto tu relación, lo único que digo es que 5 meses es poco tiempo para conocer a alguien, por eso mucha gente piensa que ya esa relación existía", comentó otra persona. "Pero, ¿dónde pone, en qué libro, en qué ley hay tiempo para darse una nueva oportunidad? Eso es como usted piensa y la respeto porque es su percepción de las cosas, pero no quiere decir que lleve razón para mí", no tardó en responderle el bailarín. "Cada uno vive su vida y sabe por qué pasan las cosas. Yo no iba a dejar pasar la oportunidad de volver a ser feliz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero las dudas, preguntas y cuestionamientos de sus seguidores no quedaron ahí. "¿En 5 meses se olvida el amor que le tenías?", le preguntó otra seguidora. "No lo olvido, me quedo con lo mejor que fue mucho; pero la vida sigue y no hay tiempos ni leyes para volver a amar", aclaró Toni a través de su cuenta de Instagram. El bailarín volvió a dejar claro, por si había alguna duda, que su prioridad va a seguir siendo su hija. "Siempre nos verán juntos como papás de Alaïa, como equipo, como apoyo a ella, es nuestra prioridad y queremos su bienestar y felicidad. Mientras quien tenga a mi lado apoye y respete esto todos estaremos feliz y te aseguro que así está siendo y será", aseveró.

