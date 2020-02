¿Para cuándo el hermanito de Alaïa?: Toni Costa responde a la pregunta más esperada La respuesta del bailarín español fue muy aplaudida entre sus seguidores. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Adamari López y su pareja, el bailarín español Toni Costa, no han ocultado nunca su deseo de darle un hermanito o hermanita a su hija Alaïa. “Si papá Dios quiere regalarnos esa nueva oportunidad otra vez está en sus manos y si él cree que es algo que nos va a seguir uniendo como familia y que va a traer más armonía y que va a traer felicidad pues nosotros estamos listos para recibirlo”, declaraba en 2018 la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo), quien no descartaba en ese momento la adopción en el que caso de que no pudiera quedar embarazada. A pesar de que un año después, en 2019, la famosa médium Zulema predijo durante una sesión espiritista en el matutino de Telemundo que la conductora se iba a quedar muy pronto embarazada si es que no lo estaba ya, lo cierto que es, 12 meses después, no ha sido así. La pareja, sin embargo, no ha desistido en su intento de convertirse nuevamente en padres, eso sí siempre anteponiendo la voluntad de Dios por encima de todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo dejó ver la respuesta que esta semana dio el bailarín a través de las redes sociales a una de sus seguidoras que le preguntaba ‘¿para cuándo el hermanito de Alaïa?’. La respuesta del ‘mentor’ de Mira quién baila all stars no pudo ser más clara: “Para cuando Dios quiera”, escribió el coreógrafo. Image zoom Toni Costa Una respuesta que, sin duda, ha sido muy aplaudida entre sus seguidores. “¡Qué hermosa respuesta! Así es primero Dios ante todo y para ser padres no se necesita tener muchos hijos, uno solo te enseña absolutamente todo”, se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la publicación de Toni. Advertisement

