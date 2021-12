"¿Por qué le sacaste los like a las fotos de Instagram de Adamari?" Toni Costa responde muy molesto "¿Por qué le sacaste los likes? ¡qué feo eso! ella sí le pone like a tus fotos", le reprocharon a Toni Costa. ¡La respuesta del bailarín no dejó indiferente a nadie! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de publicar un video en su cuenta de Instagram, donde anunciaba que "volvía el baile y la zumba", Toni Costa empezó a recibir quejas de algunos de sus seguidores en la plataforma social. "Toni, en videos que pones de tus bailes lo menos que se mira es la zumba. [Es] como que sacas pasos no más ahí como te va dando la música y súper rápidos que nadie te agarra el paso", se quejó una usuaria. De inmediato, el bailarín español de 38 años respondió: "Eres la única porque todo el mundo baila las coreografías de zumba, y quien viene a mis clases baila porque baila. ¿Tú has venido a alguna de mis clases?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa Toni Costa en NBL | Credit: UNIVISION toni costa chismes Credit: Toni Costa Instagram Por si fuera poco, otra usuaria le reprochó y cuestionó su decision de borrar "likes" en algunas fotos de su ex Adamari López. "Toni, ¿por qué le sacaste los likes de algunas fotos de Instagram a Adamari? Es en la mayoría de las fotos ¡qué feo eso! si ella le pone like a las tuyas", exclamó. Como era de esperarse, el papá de Alaïa aclaró la situación. "¡Eso es totalmente mentira! Será su retorcida imaginación porque no sé de dónde has sacado eso. Deje el chisme que no le pega señora". Toni Costa Toni Costa en NBL | Credit: UNIVISION toni costa chismes Credit: Toni Costa Instagram Tras su separación en mayo 2021 de López, Toni se enfoca en su trabajo y en su labor de papá de Alaïa, de 6 años, y aunque ya no vive junto a la presentadora y la hija de ambos, sigue muy presente en sus vidas. "No sé que depara el futuro en lo personal, pero tengo claro que tengo que tener mi lugar", dijo el instructor de zumba a People en Español. Por su parte, Adamari expresó que "nuestro ciclo como pareja terminó, pero él siempre será parte de la familia porque es el padre de Alaïa".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¿Por qué le sacaste los like a las fotos de Instagram de Adamari?" Toni Costa responde muy molesto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.