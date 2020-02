Toni Costa hace frente a críticas por besar a su hija en la boca: "Tengo 36 años y sigo besando a mis padres en la boca" La pareja de Adamari López puso en su lugar a una seguidora que criticó duramente la imagen que compartió en Instagram en la que aparece dándole un inocente beso a Alaïa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay un padre amoroso que despierta admiración por la relación tan entrañable que tiene con su hija dentro del medio del espectáculo ese es, sin duda, Toni Costa. El futuro esposo de Adamari López enternece las redes sociales cada vez que aparece junto a su princesa en algunas de las divertidas imágenes que comparte a diario en sus redes sociales. Pero, como bien dice el dicho, nunca llueve a gusto de todos y, lamentablemente, nadie está exento de ser criticado y juzgado por lo que publica en el ciberespacio. Y la última foto que colgó el bailarín en su cuenta de Instagram es el claro ejemplo de ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen, en la que Toni aparece dándole un inocente beso en la boca a su primogénita, recibió duras críticas por parte de algunos de sus seguidores que no vieron con buenos ojos que el coreógrafo se besara en la boca con su hija. “Eso no es bello, él podrá ser su papá pero eso es cochino, se puede enfermar la niña”, comentó alarmada una persona. Image zoom Sin perder las formas pero de manera muy directa y contundente, Toni no dudó en hacer frente a las críticas con una respuesta que fue muy aplaudida entre sus seguidores. “Deja de decir tonterías por Dios. Tengo 36 años y sigo besando a mis padres en la boca. Si usted no lo hace bien por usted pero no puede decirnos cómo educar a nuestra hija. Y lo único cochino tiene su mentalidad sobre algo así, por favor. Feliz día señora”, le respondió el bailarín. Advertisement

