¡Toni Costa comparte feliz su próximo proyecto en televisión! Después de un año, el gran amor de Adamari López anunció entusiasmado su regreso a Univision para brindarle al público su alegría y salero frente a las cámaras. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se dio a conocer en televisión, el lugar que ha sido su escenario por muchos años tanto en España como en Estados Unidos. Toni Costa regresa a su casa, Univision, y concretamente al programa que le dio una mayor popularidad a nivel internacional. Tanto el canal como el mismo bailarín confirmaron su participación un año más en el show ¡Mira Quién Baila! All Stars. Su papel no será el de jurado ni coreógrafo, sino que repetirá como el mentor a quien los concursantes, bailarines e incluso jueces podrán consultar todo tipo de dudas. Una nueva oportunidad para transmitir toda esa pasión que siente por su profesión y que a pesar de la pandemia ha seguido realizando a través de espectaculares clases online que llegaron a todos los rincones del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Image zoom Sus inicios en este formato se remontan a hace más de una década en España donde formó a grandes artistas de su tierra para el concurso como Ana Obregón y la cantante Edurne. Su forma de enseñar y bailar no pasó desapercibida y finalmente cruzó el charco para ejercer de profesor en la edición hispana del show en Estados Unidos. En ella ha compartido escenario con Clarissa Molina, Dayanara Torres y el amor de su vida, Adamari López, a quien conoció en esta pista y por el que le estará eternamente agradecido. El programa tiene previsto su estreno en marzo y, a parte de Toni, también contará con los presentadores Chiquinquirá Delgado y Borja Voces. La novedad este año llega al jurado, al que se incorporará por primera vez la cantante Patricia Manterola. A su lado dos grandes expertos en la materia, Dayanara y Casper Smart, quienes repiten para alegría del público. Aunque todavía no se han desvelado los nombres de los concursantes, la cadena ha anunciado que en breve lo dará a conocer. ¡Qué ganas!

