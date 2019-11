Toni Costa regresa a Mira quién baila All Stars: "Ya no bailaré más ni haré coreografías" Toni Costa regresa a Mira quien baila All Stars: "Ya no bailaré más ni haré coreografías" By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Toni Costa regresa a a Univision sobre la tarima de Mira quién baila All Stars. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en esta nueva temporada en la que también estará Dayanara Torres? Regresas a Mira quién baila All Stars, ¿qué te hizo regresar? ¡Sí! Regreso un año más a MQB. Ya es mi temporada número catorce en el show, y como siempre, el amor que le tengo al baile y a Mira… hace que regrese una y otra vez. Pero en esta ocasión ya no bailaré ni haré coreografías, ya colgué los zapatos. Le debo tanto a Mira… desde mi etapa en España, porque gracias a Poty (el coreógrafo) tuve la oportunidad de llegar a Estados Unidos y lo que ocurrió aquí desde 2011 ya todos los saben, me dio lo más importante: una familia increíble junto a Adamari López y Alaïa. Image zoom Mezcalent ¿Qué es lo que la gente puede esperar de esta nueva temporada? Esta temporada estará llena de sorpresas, de grandes bailes y artistas que llegarán a dar lo mejor en la pista. Y la novedad de que por primera vez en la historia de MQB habrá un “mentor” que [ayudará] a los participantes con consejos, técnicas de baile, apoyo y todo lo necesario para que hagan grandes bailes. La posición de “mentor” tendré el privilegio de ejercerla [en] esta temporada, [tendré] la oportunidad de hablar con los artistas. Image zoom Instagram / Toni Costa Estás en un momento profesional muy bueno Toni. ¿Cómo cierras el año? No puedo quejarme. Empecé el año en Mira… con Univision haciendo de coreógrafo y bailarín, y me mantuve todo el año viajando dando MasterClass de Zumba y Ballroom por diferentes estados y países. Actualmente estoy acabando un Tour de Zumba visitando 20 municipios por todo Puerto Rico yendo de la mano con la Compañía de Turismo y Pin Your Movements. Finalizamos el año viajando a mi tierra España para inaugurar “Elite Dance Studio”, la nueva escuela de baile de mi familia en Valencia. Advertisement EDIT POST

