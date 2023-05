Toni Costa contesta: ¿Sigue enamorado de su ex Adamari López? Le preguntan a Toni Costa si sigue enamorado de Adamari López, la madre de su hija. ¡Esto contestó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos años después de terminar su relación con Adamari López, le preguntan a Toni Costa si sigue enamorado de la actriz y presentadora puertorriqueña. Si bien hoy tiene una buena relación con Adamari López, la madre de su hija Alaïa, Costa tiene una nueva relación amorosa con la modelo Evelyn Beltrán. En entrevista en el programa Lo sé todo en Puerto Rico, donde él actúa en una obra de teatro, Costa respondió a los comentarios en las redes sociales que aseguran que todavía luce enamorado de López. "La sociedad tiene ya sus estereotipos, es verdad que nosotros durante 10 años que creamos esa familia", dijo Costa. "A mucha gente le gustó, le encantó, se enamoró de eso", añadió, y luego aclaró: "ahora es otra etapa". Costa admite que hay gente que no entiende que él se lleve bien con su ex y comparta con ella en días especiales como la primera comunión de su hija, de 8 años. El español opina que "hay gente que se ha criado con eso, que ha crecido con eso, viendo otro ejemplo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez Credit: John Parra/Getty Images Su hija es la prioridad de ambos. "Aquí la persona principal que está arriba es Alaïa y siempre que podamos hacer lo posible para que ella esté bien, ya sea nosotros estar unidos, hacer un baile juntos, eso no tiene nada qué ver con eso", añadió. "Eso es parte de la educación y del ejemplo que le queremos dar a ella, y si sirve de ejemplo a otras personas o parejas, perfecto. Y si no les sirve de ejemplo, pues que naveguen con eso". Toni Costa Credit: John Parra/Getty Images También contestó si se siente listo para llegar al altar este año con Beltrán. "No, sería un buen año para seguir creciendo, para seguir conociéndonos y seguir compartiendo y evolucionando en el amor, como pareja", dijo Costa.

