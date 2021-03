Close

Toni Costa reacciona al espectacular cambio de imagen de Adamari López Con el nacimiento del programa Hoy día, la co-conductora también ha estrenado un nuevo look del que el bailarín ha opinado abiertamente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eso de año nuevo, vida nueva parece que aplica a la perfección para Adamari López. Muchas cosas buenas han pasado en su vida desde la llegada del 2021 y así lo ha ido compartiendo emocionada con su gente querida. Desde el estreno de su nuevo programa Hoy día, pasando por su regreso a la interpretación con La suerte de Ada y, especialmente, con su cambio físico. La actriz luce espectacular con todas las letras. Y no solo porque cuenta con un nuevo estilismo mucho más colorido y juvenil, sino porque lleva a rajatabla sus entrenamientos físicos y eso salta a la vista. Si no, que se lo pregunten a su chico, Toni Costa, quien está encantado de la vida con su mujer. Siempre lo ha estado, pero todo logro de Adamari es una celebración para el bailarín. Esta foto de la puertorriqueña en plató del pasado martes ha causado sensación. El vestido estampado, su tipazo y, sobre todo, esa sonrisa de pura felicidad le han valido un sinfín de mensajes positivos, cariño y piropos. Incluido el del mentor de Mira Quién Baila. El coreógrafo español le dedicó una serie de emoticonos con la baba caída, llamas de fuego y ojos de corazón para definir lo que sentía. Image zoom Adamari López | Credit: IG/Hoy día No fue el único. Hubo más celebridades que llenaron de halagos a la feliz mamá de Alaïa. "Guapísima, Adamari", le expresó el cantante Jerry Bazúa, ex de Paulina Rubio. "Tan bella siempre nuestra Ada", añadió El Dasa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Celebridades y anónimos aplaudieron el look de la presentadora que se ve impresionante con esta imagen mucho más juvenil y renovada. Image zoom Credit: Instagram/Hoy Día A sus nuevos trajes, hay que sumarle también un maquillaje mucho más natural y un cabello más oscuro que realza aún más si cabe sus preciosos rasgos. Imposible no caer rendidos a sus encantos.

