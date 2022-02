¡Wow! Toni Costa publica su foto más sexy con este contundente mensaje Toni Costa dejó a muchos boquiabiertos con esta foto suya que compartió en Instagram y un mensaje impactante. ¡El bailarín español se libera! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa compartió tu foto más sexy en Instagram. El bailarín español impactó a sus casi dos seguidores en esta red social al compartir una foto suya sin camisa, presumiendo su musculatura con el mensaje: "Si te pones como prioridad, eso se nota". A lo que el padre de Alaïa y exprometido de Adamari López añadió: "Lo mejor está por llegar familia". La foto tuvo miles de "me gusta" en pocas horas y generó simpáticos comentarios. "Onlyfans!! Onlyfans!!", bromeó su amigo, el chef James. "Diosss mío, que hombre tan guapo", piropeó otra seguidora del coreógrafo. "Necesito que ese hombre me pida matrimonio ya", comentó una fanática. Todos quedaron esperando el comentario de la modelo Evelyn Beltrán, la presunta nueva novia del español. Sin duda, Costa ha estado entrenado fuerte en el gimnasio y cuidando su físico. ¡Los resultados saltan a la vista! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) En una entrevista con People en Español tras volver a la soltería, Costa reveló que está enfocado en proyectos profesionales y en su rol de papá. "Tengo muchísimas clases, muchísima demanda de viajes para hacer las clases", dijo el instructor de zumba. "Estoy como socio en un estudio de grabación donde vamos a estar haciendo muchísimo contenido, voy a tener para grabar clases. Con Monat estoy muy enfocado, es una oportunidad de negocios muy buena. [Estoy] abierto a muchas cosas, siempre creciendo para que Alaïa se sienta orgullosa y poderle dejar un buen legado a ella". Además dejó claro que los haters en las redes sociales no le quitan su paz. "El tiempo de Dios es perfecto. Se van calmando las aguas, todo se pone en su sitio", dijo a People en Español. "El tiempo va a ser la mejor demostración para la gente que habla mal. Y es la minoría la gente que es así; la gran mayoría es la gente que te apoya, que está ahí día a día, y que te quiere".

