El entrañable mensaje de Toni Costa a Adamari López por el Día de la Madre El bailarín felicitó a su mamá, a su novia Evelyn Beltrán y a la conductora, a quien dedicó unas cariñosas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un día tan especial como el de las madres, era de esperar que Toni Costa dedicara unas bonitas palabras a las mujeres más significativas de su vida. Entre ellas, Adamari López, la mamá de su hija Alaïa. A pesar de su separación y de haber reanudado su vida con otro amor, Evelyn Beltrán, el bailarín nunca dejará de agradecer a la conductora por el mayor regalo que le ha hecho. Es por eso que Toni le dejó unas sinceras palabras en este escrito en sus redes sociales, junto a una imagen que lo dice todo. Ya demostraron su unión en la Primera Comunión de su hija y, con este gesto, vuelve a quedar clara su unión por el bien de su pequeña. Adamari López Toni Costa y Adamari López en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Facebook Adamari López "Feliz día de la madre, Adamari, Gracias por darme el mejor regalo de mi vida", escribió. Un mensaje corto pero que demuestra el gran cariño y respeto que existe entre ambos por la familia que en su día crearon con tanto amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El profesor de baile también compartió una imagen entrañable de su pareja, a quien presumió como madre "guerrera" y "luchadora". Toni Costa Toni Costa dedica cariñosas palabras a Adamari López | Credit: IG/Toni Costa Pero, sin duda, fue la publicación en honor a su madre, Doña Carmen, la que enamoró a sus seguidores por la gracia que emana siempre la abuelita paterna de Alaïa. "Feliz Día de las Madres a todas las madres que hoy celebran su día, y a la mía en especial, te amo mamá", escribió. ¡Muchísimas felicidades"

