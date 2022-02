Toni Costa publica foto con su "amor eterno" y le dedica este mensaje Toni Costa comparte foto con su "amor eterno" en el día de San Valentín y le dedica estas emotivas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa aclaró quien es la dueña de su corazón. El bailarín español posó en Instagram para celebrar el día de San Valentín junto a su gran amor, a quien le regaló flores y un globo en forma de corazón. No se trata de la modelo Evelyn Beltrán, quienes muchos aseguran es la nueva novia del coreógrafo tras su separación de Adamari López. La afortunada es su hija Alaïa, quien aparece sonriente junto a Costa. "Feliz día de San Valentín con mi amor eterno, mi hija @alaia. Que en este día especial y siempre predomine el amor, la buena amistad, el respeto mutuo y la felicidad", expresó Costa. El también empresario compartió un importante consejo con sus seguidores. "Sean felices, porque al fin y al cabo, cada uno vivimos de la manera que nos hace feliz, que nos llena y que nos suma, mi lema es 'se feliz para hacer feliz a los de tu alrededor'", añadió. Aunque Costa y López están separados, se han esmerado para que su hija sienta el amor y la compañía de ambos. La actriz y presentadora puertorriqueña también compartió fotos junto a Alaïa en el día del amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sin duda esta pequeña se ha sabido ganar el corazón de muchos!

